„Nachhilfe“ für Hobbyköche ist gefragt wie nie

Von Spitzenköchen und den Meistern ihres Faches lernen - das bietet die Plattform 7hauben.com. Vor drei Jahren hat Johannes Sailer mit einem Video bei Georg Essig in Linz gestartet. Seit gestern können Kunden auf 18 verschiedene Koch-Kurse zugreifen. „Wir richten uns an ambitionierte Hobbyköche“, sagt Sailer, der nach dem Kunststofftechnik-Studium unter die Gründer ging, mit 7hauben.com kulinarisches Lern-Material in Kinoqualität bietet.