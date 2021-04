Corona sorgt für überfüllte Friedhöfe in Rom

Särge in der Warteschleife

Seit Wochen reihen sich Medienberichten zufolge Särge, die für eine Bestattung oder Einäscherung vorgesehen sind, auf den Friedhöfen Roms - teils im Freien oder in Kühllastern. Die Bestattungsunternehmen hatten in der vergangenen Wochen mit einem Protest auf die Lage aufmerksam gemacht. Ihren Angaben zufolge soll es sich um rund 2000 Särge handeln, wie die Zeitung „La Repubblica“ am Freitag schrieb. Ama spricht demnach allerdings von etwa 850.