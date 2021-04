Saisonbeginn? Sprung ins Blaue für Bäder

„Wir bereiten uns vor, dass wir aufsperren können, wann das passiert, entscheiden aber andere“, sagt der Mörbischer Ortschef Markus Binder. Vorbereitungen laufen auch in Siegendorf und am Steinbrunner See. Die Landeshauptstadt will bei der ersten Gelegenheit öffnen – abhängig von der Verordnung des Bundes. In Deutschkreutz plant Bürgermeister Manfred Kölly am 7. Mai den Start. Seine Idee: Ohne Maske, aber mit Eintrittstest ins kühle Nass.