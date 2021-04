Kelly Osbourne: „Ich hatte einen Rückfall“

Schon mehrere Male im Entzug

Osbourne geht seit Jahren sehr offen mit ihrem Kampf gegen die Drogen- und Alkoholsucht um. Schon mehrere Male war sie wegen ihrer Sucht in der Entzugsklinik gelandet. 2018 hatte sie über ihren letzten Rückfall gesprochen: „Ich hatte ein spirituelles Tief erreicht. Ich fühlte mich so schlecht, dass es mir egal war, ob ich lebe oder nicht. Mir war egal, was mit mir passiert, wer neben mir aufwachte, mir war alles egal.“