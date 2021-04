VS Haimburg nach 14 Corona-Infektionen geschlossen

Die positiv Getesteten werden derzeit noch ein zweites Mal getestet. Sind diese Tests negativ, so ist geplant, dass die Schule mit kommendem Montag wieder in den Präsenzunterricht startet. Bei jenen, deren zweiter Test positiv ausfällt, wird die Quarantäne verlängert. In der betroffenen Volksschule werden 31 Kinder in zwei Klassen unterrichtet.