St. Veiter Friseurin: Haarschnitte für Bedürftige

„Es gibt Menschen, denen es wegen der Krise nicht gut geht. Und ihnen will ich mit einem kleinen Beitrag etwas Gutes tun“, sagt Karin Wagner, die ihr Friseurstudio in St. Veit an der Glan betreibt. Die 51-Jährige wurde von Inhabern des Gasthofes Schwaigerhof in Wien zum Helfen inspiriert: „Während Corona haben sie mit Spendenaktionen für Nahrungsmittel begonnen - und genau das will ich auch mit Friseurbesuchen machen.“