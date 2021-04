„Lemnis Gate“: 4D-Shooter macht die Zeit zur Waffe

Mit „Lemnis Gate“ haben Entwickler Ratloop Games Canada und Frontier Foundry einen rundenbasierte Strategie-Shooter mit „revolutionärem vierdimensionalem Gameplay“ angekündigt. Zwei bis vier Spieler sind darin in einer 25-sekündigen Zeitschleife gefangen, in der abwechselnd Aktionen ausgeführt werden müssen - sei es das Bekämpfen von Gegnern oder das Einnehmen von Zielpunkten bzw. das Stehlen von für den Sieg relevanten Objekten. Nachdem alle Aktionen absolviert wurden, beginnt die nächste von insgesamt fünf Runden. Wer am Ende die Vergangenheit am besten verändert hat, um die Zukunft zu beeinflussen, gewinnt. Erscheinen soll der Titel noch diesen Sommer für PC, PlayStation und Xbox.