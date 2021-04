Spaltensturz: Notruf, den er nie vergessen wird

Exakt um 11.11 Uhr am Ostersonntag, dem 15. April 2001, langte in der Landesrettungsleitstelle in Innsbruck ein Notruf aus den Walliser Alpen ein. Den hat Gabriel Wehinger, damals Disponent der Leitstelle, mit Staunen entgegengenommen. „Ein Innsbrucker, der mit einem Kameraden am Weg zur Dufourspitze in eine Gletscherspalte gestürzt und unverletzt geblieben war, meldete sich“, erinnert sich der heute 51-jährige Leutascher zurück.