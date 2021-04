Grüner Millionenspender rechnet mit dem Bitcoin ab

Weil er mit Bitcoin-Spekulationen seiner Meinung nach unverdient zu beachtlichem Vermögen kam, hat ein Software-Entwickler in Deutschland eine Million Euro als Wahlkampf-Geldspritze an die Grünen gespendet. Es war die größte Parteispende, welche die deutschen Grünen je erhalten haben. In einem Interview erklärt er nun, was ihn motiviert hat.