Fördern und fotografieren

Dass er sich besonders für die Menschen in Moldawien engagiert, erklärt sich mit einer sehr persönlichen Erfahrung: 2009 war er als OECD-Wahlbeobachter in der ehemaligen Sowjetrepublik, das Ausmaß der Armut hat ihn damals regelrecht geschockt. Mit seinem Einsatz hat er auch andere angesteckt, aus der anfänglichen „One-Man-Show“ ist eine kleine NGO geworden, welche von zahlreichen Feuerwehren, Firmen und Schulen unterstützt wird. „Bis heute konnten wir über 50 Feuerwehrautos überstellen, 2500 Computer an Schulen übergeben sowie etliche Seminare für Zukunftsthemen organisieren.“

In seiner spärlichen Freizeit widmet sich der Vater dreier Töchter und Opa von sieben Enkelkindern seiner Großfamilie und geht seinem liebsten Hobby nach: dem analogen Fotografieren und Sammeln alter Kameras. Dass er in seinem Leben so viel erreicht hat, mag auch an seinem Motto liegen: „Man muss nur etwas wollen und fest daran glauben - dann wird es gelingen.“ Was er bewiesen hat...