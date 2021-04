Betrunkene verletzten im Rausch Polizisten

„Bindet mich los, dann bringe ich euch um!“ Wüst beschimpft wurden Polizisten von einem rabiaten Trunkenbold. Am helllichten Tag lagen er und ein Freund auf einem Parkplatz in Oberwart und waren so benebelt, dass sie nicht aufstehen konnten. Als die Beamte einschreiten mussten, rastete einer der Rauschigen völlig aus.