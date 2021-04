Betrüger plünderte Konto von Rentnerin

Falscher Mitarbeiter verlangte Daten

Am Telefon erschlich sich ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter das Vertrauen einer Frau aus dem Bezirk Oberpullendorf. Die 70-Jährige verriet ihm sowohl den Zugangscode zu ihrem Laptop als auch ihre Bankdaten. Der Täter führte damit an einem Tag 37 Abbuchungen durch und behob vom Konto des Opfers mehr als 2500 €. Die Polizei warnt erneut vor der Weitergabe vertraulicher Daten an Unbekannte.