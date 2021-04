Leichter Anstieg: 45 Neuinfektionen gemeldet

Sieben-Tages-Inzidenz sinkt

Die Inzidenzwerte in den Bezirken sind weiter am Sinken. Am höchsten ist diese derzeit in der Landeshauptstadt mit einem Wert von 160. In allen burgenländischen Bezirken liegt die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner unter 200.