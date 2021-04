Das Zerbrechliche des Augenblicks in seinem Werk

In bedeutenden Sammlungen vertreten

Ab 1968 war Mostböck in Ausstellungen präsent, u.a. mehrmals bei der Art Basel. Heute befinden sich Werke in bedeutenden österreichischen und deutschen Sammlungen, u.a. in der Albertina Wien oder in den Landesmuseen. In Steyr blieb seine Kunst aber vielen ein Rätsel.