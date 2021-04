NEOS: Kinderpsychiatrie „massiv unterversorgt“

Burgenland ohne Bett und Arzt

In manchen Bundesländern ist nicht einmal ein Drittel der benötigten Therapieplätze und Ärzte vorhanden. In Wien müsste es 180 Betten geben, es sind aber nur 60 vorhanden, das sind sogar weniger als vor ein paar Jahren. In der ganzen Stadt gibt es nur sieben niedergelassene Ärzte mit Kassenvertrag, benötigt werden aber 22. In Niederösterreich gibt es 78 Betten und zehn Kassenärzte, benötigt werden aber 164 Betten und 20 Ärzte. Im Burgenland gibt es nicht ein einziges Bett und nicht einen einzigen Arzt. Empfohlen wären 29 Betten und vier Ärzte.