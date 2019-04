Kinderpsychiatrie: Ärzte sprechen von Notstand

Das steirische Gesundheitssystem steht aktuell in der Kritik: Zum einen macht die Opposition den neuen Mediziner-Bereitschaftsdienst zum Thema, der anfangs nicht so gut funktioniert wie erhofft. Zudem monieren FP und KP zu lange Wartezeiten am Gesundheitstelefon. Und jetzt enthüllen Recherchen einen - Zitat Ärztekammer - „Notstand“ in der Kinder- und Jugendpsychiatrie.