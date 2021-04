Corona-Gedenken: Menschenleben

Ein Meer aus virtuellen Kerzen, die Fahnen auf halbmast. In berührender Weise gedachten die Spitzen der Republik am Freitag der 9843 Toten der Pandemie in Österreich. Viele von ihnen seien einsam gestorben, sagte Bundespräsident Alexander Van der Bellen, „ohne ein letztes Wort des Trostes, ohne eine letzte Berührung ihrer Liebsten“. Unvollendete Abschiede, für die Hinterbliebenen sind sie besonders schmerzvoll.