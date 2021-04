„Rain on your Parade“: Schlechtes kommt von oben

„Reisen Sie als niedliche Pappwolke durch die Welt und ruinieren Sie allen den Tag!“ - so lautet die Aufgabenstellung zu „Rain on your Parade“, dem ab sofort für PC (via Stream), Xbox und Switch erhältlichen „Schadenfreude-Spiel“ von Entwickler Unbound Creations. In mehr als 50 Levels können Gamer darin Hochzeiten ins Wasser fallen lassen, Ernten zerstören oder, mit zunehmenden Fähigkeiten, auch Meteoriten auf Dinosaurier herabregnen lassen. Wir zeigen den Launch-Trailer.