PC bockt? So zähmen Sie die Windows-Updates

Die Funktion „Updatepause für 7 Tage“ ist nützlich, wenn man Updates vorübergehend ganz abschalten will, aber nicht Gefahr laufen will, zu vergessen, sie wieder zu aktivieren. Man will die Sicherheit des Systems ja nicht gefährden, aber vielleicht bei Veröffentlichung einer neuen, noch unerprobten Aktualisierung erst einmal zuwarten, ob andere Nutzer Probleme melden. Oder man ist auf Achse und will das lahme Hotel-WLAN nicht mit großen Downloads belasten. Es gibt viele gute Gründe, eine Woche keine Windows-Updates zu wollen.