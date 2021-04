Salzburg hat ein Ass im Ärmel

Die Elf von Jesse Marsch hat ein Ass im Ärmel – in Wahrheit sogar sieben. Gemeint sind die sieben Punkte Vorsprung in der Bundesliga auf Rapid. Dadurch können sich die Bullen den einen oder anderen Ausrutscher erlauben. „Solange wir nur ein Spiel pro Woche haben, können wir mit der besten Mannschaft spielen. In den englischen Wochen müssen wir aber die richtige Balance finden“, kündigte Marsch an, die Rotationsmaschine in den nächsten 14 Tagen anzuwerfen.