Nach Crash: Tiroler (66) mit Bergeschere befreit

Gegen 12.45 Uhr war der 66-Jährige mit seinem Pkw auf der Pass Thurn Straße von Kitzbühel in Richtung Jochberg unterwegs. Zum selben Zeitpunkt fuhr der 69-jährige Pkw-Lenker in die Gegenrichtung. „Aus bisher ungeklärter Ursache kam es im Gemeindegebiet von Kitzbühel zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei beide Pkw an den rechten Fahrbahnrand geschleudert wurden“, heißt es seitens der Polizei.