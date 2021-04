Victoria Swarovski ist wegen TV-Streich Tränen nah

Unter Tränen sucht Moderatorin Victoria Swarovski (27) ihren Welpen Winnie, den ein Fachmann mit einem Staubsauger aus einem Lüftungsschacht holen will. Auch Sänger Luca Hänni (26) und TV-Koch Horst Lichter (59) werden reingelegt, wenn es am kommenden Samstag ab 20.15 Uhr erstmals in diesem Jahr auf ORF1, ARD und SRD heißt: „Verstehen Sie Spaß?“ Gesendet wird live aus den Bavaria Studios in München - Corona-bedingt ohne Publikum im Saal.