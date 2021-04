Chihuahua heimlich ins Land gebracht

Allergie, Vermieter-Probleme oder eine schwangere Frau: Interessenten tischte der St. Pöltner verschiedenste Ausreden auf, warum er sich von dem erst vier Wochen alten Welpen trennen müsse. Auch Tierschützer wurden auf das Internet-Inserat aufmerksam – und stutzig. Sie nahmen Kontakt auf und griffen ihrerseits in die Trickkiste. So deckten sie auf: Der Hund war zum Zeitpunkt der Anzeige noch gar nicht in Österreich, sondern in Serbien. Erst Tage später wurde er ins Land transportiert – viel zu jung und ohne die nötige Tollwut-Quarantäne. Der Fall wurde der zuständigen Behörde gemeldet.