Canon kündigt Profi-Systemkamera EOS R3 an

Fokussteuerung per Auge

Dabei behilflich sein soll auch eine verbesserte Version der sogenannten Eye-Control-Funktion, die Canon erstmals mit der EOS 5 einführte: Sie erlaubt das Steuern des Autofokuspunktes mit dem Auge am Sucher. Gegenüber der bisherigen Fokussierung per Multi-Controller oder Taste stelle dieses „instinktiv bedienbare Feature“ die „natürlichste und schnellste Kontrolle über den Autofokus dar“, so Canon.