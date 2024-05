Burgtheater gegen Teichtmeister: Maue Ausbeute

Am Mittwoch erging das Gerichtsurteil – das der „Krone“ vorliegt – in der Causa Burgtheater gegen Florian Teichtmeister. Das Haus am Ring klagte sein Ex-Aushängeschild bekanntlich auf knapp 100.000 Euro Schadensersatz, nachdem Teichtmeister wegen Besitz und Herstellung kinderpornografischer Missbrauchdateien strafrechtlich verurteilt worden war. Die Feststellungen des Arbeits- und Sozialgerichts dürften für das renommierte Bühnenhaus mehr als ernüchternd sein.