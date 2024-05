KTM 990 RC R: Endlich ein oranger Straßen-Racer!

In der MotoGP ist KTM längst erfolgreich, für normale Kunden heißt „Ready to Race“ aber bisher viel, nur nicht „vollverkleidet auf Asphalt“. Das ändert sich nächstes Jahr. Die Mattighofener zeigen erstmals die KTM 990 RC R, wenn auch noch im Tarnkleid. Auf das Wettrüsten mit BMW, Honda & Co. jenseits der 200 PS lassen sie sich aber nicht ein.