Minderjährige über Jahre mit Cannabis versorgt

Die drei jungen Burschen dürften einmal beste Freunde gewesen sein. Gestern schien es, als hätte sich einer aus dem Kreis verabschieden müssen. Der leugnete nämlich bis zuletzt, etwas mit dem Verkauf von Drogen sowie deren Weitergabe an zum Teil Minderjährige zu tun gehabt zu haben – obwohl dies in seiner Wohnung passiert sein soll. Gegen diesen Drittangeklagten (25) läuft weiters ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls in der Steiermark („davon weiß ich nichts“), seine Hauptverhandlung wurde vertagt. Also berichten wir über die Taten der anderen beiden, die sich am Landesgericht Eisenstadt schuldig bekannten.