Z9: Nikon kündigt Profi-Vollformat-Systemkamera an

Über zwei Jahre ist es her, dass Nikon nach reichlich Verspätung mit der Z-Serie in den Markt für Vollformat-Systemkameras eingestiegen ist. Obwohl sich die Modelle Z7, Z6 und das spätere Einstiegsmodell Z5 inzwischen erfolgreich behaupten konnten, bemängeln vor allem professionelle Fotografen das Fehlen eines ihren Anforderungen und Bedürfnissen gerecht werdenden Angebots. Das soll sich nun mit der Z9 ändern, die der japanische Hersteller am Mittwoch ankündigte.