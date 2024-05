Europatag: Was bedeutet Ihnen Europa?

Was bedeutet der Europatag für Sie persönlich und wie sehen Sie die Rolle der Europäischen Union in der heutigen globalisierten Welt? Welche einzelnen EU-Projekte halten Sie für besonders erfolgreich? Gibt es Bereiche, in denen Sie sich mehr Zusammenarbeit zwischen den EU-Staaten wünschen? Was sehen Sie als die größten Herausforderungen Europas in den nächsten Jahren an? Und wie stellen Sie sich die Zukunft Europas und der EU im Besonderen vor? Lassen Sie uns an Ihren Gedanken in den Kommentaren teilhaben, wir sind gespannt auf Ihre Perspektiven!