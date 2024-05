USA entziehen Huawei-Zulieferern Exportlizenzen

Die US-Regierung hat einige Exportlizenzen für Lieferungen an Huawei widerrufen. Der am Dienstag vom Handelsministerium bekannt gegebene Schritt trifft Firmen, die den chinesischen Handy- und Laptop-Hersteller etwa mit Chips versorgen. Einem Insider zufolge wurden einige von ihnen noch am selben Tag darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Widerruf mit sofortiger Wirkung erfolge. Eine Stellungnahme von Huawei lag zunächst nicht vor.