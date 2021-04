Angeklagte behaupten: „Haben den IS abgelehnt“

Der Staatsanwalt hatte zu Prozessbeginn die Ziele des IS beschrieben: Der islamische Staat und die Terrororganisation Jabhat al-Nusra hätten als Ziel ein weltweites Kalifat mit dem Rechtssystem der Scharia. Eine Keimzelle des IS soll auch der Verein in Linz gewesen sein, bei dem der Hauptangeklagte junge Männer für den IS angeworben haben soll. Was er am Montag in Abrede stellt.