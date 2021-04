Salzburger Firmen warten weiter auf Impfstoff

Branchenkollege Liebherr in Bischofshofen entscheidet sich dagegen für den regionalen Weg. „Etwas anderes kommt für uns nicht infrage“, so Geschäftsführer Manfred Santner. Er zweifelt an den medizinischen Standards außer Landes und will seine Belegschaft in Österreich impfen lassen. Das Werk im Pongau hängt in der Luft: „Ich möchte allen 1300 Mitarbeitern eine Impfung ermöglichen. Schlüsselkräfte, die viel reisen, sind uns besonders wichtig.“