Geisterauto rollte rückwärts auf befahrene Straße

Am Montag um 11 Uhr wurden Polizisten in die Landwiedstraße, Abschnitt zwischen Stechergasse und Hacklstraße, beordert, da sich dort ein Pkw selbstständig gemacht habe und nun quer über die Fahrbahn stehe. Am Vorfallsort eingetroffen konnten die Beamten das Fahrzeug wahrnehmen, wie dieses mit der Hinterachse in der Wiese stehend, mit einem Baum touchiert war.