„Mein Lehrer nannte mich Ausländerkind“

Die Geschichte der italienischen Zuwanderer nach Vorarlberg begann bereits im 19. Jahrhundert. Spielt das heute noch eine Rolle?

Als Beispiel für Migration spielt diese Geschichte eine sehr spannende Rolle. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wanderten die Trentiner ein. Diese wurden als Arbeitskräfte beim Eisenbahnbau und in der Textilindustrie eingesetzt. Hört man heute einen trentinischen Namen wie Bertolini, denkt man wohl nicht sofort an einen Migrationshintergrund, sondern eher an ein ehemaliges Dornbirner Modehaus. In Wirklichkeit aber durften die Trentiner damals mitunter nicht einmal dieselbe katholische Messe besuchen wie die Einheimischen. Später kamen dann Menschen aus Südtirol, noch später Steirer und Kärntner. In den 60er- und 70er-Jahren waren es Türken und Jugoslawen. Und bei all diesen Migrationswellen stand eines meist im Vordergrund: Vorurteile. Für die 100-Jahr-Feier von Dornbirn, die ich inszenieren durfte, habe ich Interviews mit Menschen mit Migrationshintergrund geführt. Da wurde mir erzählt, dass es in manchen von Textilfabrikanten zur Verfügung gestellten Arbeiterbehausungen keine Heizung und kein Warmwasser gab. Gerne darüber gesprochen hat aber niemand. Die einen aus Scham und die anderen, die „Natives“, wollten das Thema natürlich auch nicht vertiefen. Wir haben dann aber doch die Interviews, eingebettet in schöne Chorgesänge, laut am Marktplatz abgespielt. Es muss klar sein, dass der Wohlstand Vorarlbergs ohne Migration nicht möglich gewesen wäre. Und in diesem Zusammenhang schmerzen die üblen Klischees über „die Ausländer“ ganz besonders. Sich selbst hat man, salopp gesagt, als anständig und fleißig hingestellt - und sich so über die Exklusion der anderen definiert.