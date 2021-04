Hanfbauer fordert 1,8 Millionen Euro vom Staat

Ermittler besuchten ihren „alten Bekannten“

Doch dem Züchter kam seine Vergangenheit als krimineller Kiffer in die Quere. Im August bekam das Paar Besuch von den Ermittlern. Die Ehefrau und Unternehmerin ist übrigens unbescholten. Die Gesetzeshüter schnitten eine Probe aus den Stauden heraus und ließen diese testen. Tatsächlich war der THC-Gehalt doppelt so hoch wie in CBD-Hanf erlaubt. Am 22. September nahmen die Polizisten erneut 25 Proben und schnitten die Plantage um.