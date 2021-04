Schriebl bei Horn jetzt als Psychologe gefragt

Bittere Gegentore aus dem Nichts

Vorm Heimmatch am Dienstag gegen Innsbruck warten die Waldviertler seit sieben Runden auf einen vollen Erfolg, sind ans Tabellenende gerutscht. „Wir waren bei allen Partien ganz gut dabei. Aber wir kassieren derzeit in entscheidenden Phasen Gegentore aus dem Nichts, wie zuletzt gegen Steyr aus zwei Standards. Das setzt der Mannschaft mental zu“, weiß Schriebl, dass er auch als Psychologe gefragt ist. „Die Spieler müssen spüren, dass ich weiter Vertrauen in sie habe. Das zeige ich ihnen auch. Dann kann sich das Pendel relativ schnell wieder drehen“, betont der Ex-Bundesliga-Kicker. Seine Arbeit wird trotz der Tabellensituation geschätzt – sein Vertrag wurde bis 2023 verlängert.