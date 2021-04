Strafgefangener machte Spritztour mit Fußfessel

Am selben Tag gegen 16 Uhr nahm der 41-Jährige das Auto in Wels nochmals in Betrieb und fuhr damit nach Hause. Gegen 16.45 Uhr konnte der Lenker von der Polizei angehalten werden. Er zeigte sich schließlich geständig. Anzeigen wegen diverser Verwaltungsübertretungen werden erstattet, die Zuständigen der Justizanstalt in Linz wurden über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.