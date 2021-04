Langzeitfolgen bei Kindern werden oft unterschätzt

Die ersten warmen Frühlingstage haben es bereits gezeigt: Viele Kinder sind in der jetzigen Pandemie-Zeit mit ihren Eltern im Freien unterwegs, vor allem, um Bewegung zu machen und Kraft für diese schwere Zeit zu tanken. „Dadurch bieten sie sich den Zecken auch häufiger als sonst als ,Wirt‘ an“, erklärt Dr. Ulrike Waltl, Kinderärztin und Impfreferentin der Ärztekammer Oberösterreich. „Zecken gibt es ja nicht nur im Wald oder auf Wiesen, man findet sie auch in der Stadt, etwa auf Spielplätzen. Kinder sind sogar besonders exponiert, da sich Zecken hauptsächlich in niedriger Vegetation aufhalten und selten höher als einen Meter über den Boden hinaufkommen. Damit sind sie genau in der Höhe spielender Kinder.“ Auch wenn man aufpasse, könne man einen Kontakt nicht immer vermeiden, so die Expertin.