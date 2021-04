KAC-Anlage im Strandbad nun für Kinder da

Für Kinder und Heer

„Das KAC-Bad wurde in den letzten Jahren ausgebaut“, sagt Gerald Knes von den Stadtwerken. „Wir verwenden es jetzt in erster Linie für Kinder und Jugendliche, die dort eine 25-Meter-Bahn nutzen und Spaß haben können. Wenn das Heer kommt, wird sie auf 50 Meter verlängert.“ Auf dem Steg wurde ein großes Herz montiert, das gerne als Fotomotiv genutzt wird. „Das Wörthersee-Team der Wasserballerinnen spielt im Hallenbad und in der Therme Villach“, betont Knes. „Theoretisch wäre es auch im KAC-Bad möglich. Man muss nur eine neue Variante finden, die Tore aufzuhängen, die auch den TÜV-Regeln entspricht.“ Wenn das neue Hallenbad steht, sieht es für den Klagenfurter Wassersport wieder besser aus.