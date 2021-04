Frau hatte sich vor Rauch auf Balkon geflüchtet

Erst am Vormittag hatte die Berufsfeuerwehr - wie berichtet - eine unter Schock stehende 70-jährige Frau aus der verrauchten Wohnung der Wohnanlage des Blinden- und Sehbehindertenverbandes in Klagenfurt in Sicherheit gebracht. Sonntagabend dann der nächste Alarm. Eine junge Klagenfurterin hatte sich in der neuen Siedlung der Arnold Schönberg-Straße auf den Balkon geflüchtet, nachdem ein geschmolzenes Kunststoffbrett für giftige Rauchdämpfe in ihrer Wohnung gesorgt hatte.