Wird das Leben nach der Corona-Krise schöner?

Alles zurück auf Anfang?

Wird dann alles wieder so wie früher sein? Nein, sicher nicht. Denn schon jetzt zeichnen sich Veränderungen im Alltags- und Zusammenleben und beim Arbeiten ab, sogar im Glauben. Diese Entwicklungen sind noch lange nicht abgeschlossen. Anders ist aber nicht unbedingt schlechter. Was jetzt wie im Zeitraffer voranschreitet und was sich gerade zusammenbraut, wird laut Experten erst in 15 Jahren zur Gänze sichtbar sein.