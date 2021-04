Uber-Fahrer als Schlepper: Prozess

Immer öfter heuern die Menschenschmuggler Taxler an, um Illegale von der Grenze „abzuholen“ – wir berichteten. Dabei machen sich die Berufsfahrer jedoch strafbar. In Eisenstadt saß deshalb jetzt ein Syrer auf der Anklagebank. Der Arbeitslose (er hat den mittlerweile für Mietwagenfahrer verpflichtenden Taxischein noch nicht bestanden) soll mehrere illegale Migranten im Burgenland mitgenommen haben. In Mattersburg stoppte ihn die Polizei – Anzeige wegen Schlepperei!