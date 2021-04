Tirols Feuerexperten und die Spurensuche

Wie wird man denn eigentlich Brandermittler?

Wer in der Ursachenforschung tätig sein will, muss zuerst eine Grundausbildung von mehreren Wochen absolvieren, die drei Module umfasst und im Bundeskriminalamt in Wien stattfindet. In weiterer Folge wird man vor Ort geschult. Alle zwei Jahre finden dann spezifische Fortbildungen statt. Ist die Ursache geklärt, befasst man sich im nächsten Schritt damit, wer für den Brand verantwortlich war. Hat jemand fahrlässig gehandelt oder war es Brandstiftung? Für diese Ermittlungen ist jedoch eine Ausbildung in der Exekutive eine Voraussetzung.