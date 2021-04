Bundesheer sperrt jetzt den Übungsplatz

Der Truppenübungsplatz (TÜPL) in Bruckneudorf ist ab sofort unter der Woche für Spaziergänger und Radfahrer gesperrt. Zu oft kam es in letzter Zeit zu brenzligen Situationen mit Zivilisten. In den vergangenen drei Jahren hat sich die Zahl der Übungen auf dem TÜPL Bruckneudorf stark erhöht. „Von 7. Jänner bis 23. Dezember gibt es bei uns keinen Tag unter der Woche, an dem nicht geübt wird“, erklärt Kommandant Markus Ziegler. Außerdem sei auch das Gerät ein anderes geworden. „Es ist mehrmals während der Übungszeiten zu wirklich brenzligen Situationen gekommen. Das ist der Grund, warum jetzt unter der Woche gesperrt ist“, erläutert Ziegler.