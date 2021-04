Rowdys kletterten nachts über Wasserrutsche in Bad

Ein ganz besonderer Fall von Vandalismus beschäftigt die Polizei in Neusiedl am See. Unbekannte hatten sich mitten in der Nacht in dem Hallenbad der Stadt ausgetobt. Ins desolate Gebäude gelangt sind die „Einbrecher“ über die große Wasserrutsche. Gestohlen wurde nichts, stattdessen aber mutwillig Schaden angerichtet.