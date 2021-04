Neusiedl macht sich sommerfit

Nachdem anzunehmen ist, dass auch in diesem Sommer Fernreisen nicht wirklich möglich sein werden, rüstet man sich rund um den See für die heimischen Gäste. In Neusiedl am See wurde bereits ein Fitnessparcours installiert, den Einheimische genauso wie Gäste in Anspruch nehmen können. Gerade in der Genehmigungsphase sind zehn Stellplätze für Wohnmobile. „Damit wollen wir das Wildcamping ein bisschen minimieren“, schildert Heinz Zitz. „Außerdem gibt es immer mehr Camper.“