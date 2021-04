Schweizer Hotellerie leidet massiv unter Krise

Herbe Einbußen in Wintersaison

Die Wintersaison 2020/21 ist für die Schweizer Hotelbranche - ähnlich wie für Österreich - insgesamt eine Saison zum Vergessen. Besonders hart hat es jene Tourismusdestinationen in den Bergen getroffen, welche stark von ausländischen Gästen abhängig sind. So sind die Übernachtungszahlen in Zermatt, Davos oder St. Moritz um 41, 36 bzw. 49 Prozent eingebrochen. Aber auch Arosa, Grindelwald, Saas-Fee oder Crans-Montana verbuchten Rückgänge von jeweils rund 30 Prozent. Dagegen hielt sich Andermatt (minus zwölf Prozent) dank des höheren Anteils an Schweizer Touristen etwas besser, so die APA.