Elina Garanca: „Man muss stark an sich glauben“

Elīna Garanča betont: „Große Karrieren haben immer sehr lange gedauert“. Geduld, Zielstrebigkeit und Disziplin sind unverzichtbar, um in dieser Branche zu bestehen, vor allem in Zeiten von Social Media. Der Kammersängerin selbst war schon im zarten Alter von fünf oder sechs Jahren klar, dass sie ihre Zukunft auf der Bühne sieht – was ihr bekanntlich höchst erfolgreich gelungen ist. Am 03. Juli wird sie ihr Publikum wieder bei „Klassik unter Sternen“ in Göttweig und am 06. Juli bei „Klassik in den Alpen“ begeistern.