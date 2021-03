3 weitere Bundesländer auf Schweizer Risikoliste

Bis Ende Oktober 2020 befanden sich auf der Corona-Risikoliste der Schweiz über sechzig Länder sowie zahlreiche Gebiete in allen Schweizer Nachbarländern. Angesichts der hohen Fallzahlen in der Schweiz entschied sich die Regierung dann aber zu einem radikalen Kurswechsel und setzt seither nur noch Staaten oder Gebiete auf die Risikoliste, deren 14-Tage-Wert pro 100.000 Einwohner um mehr als 60 höher liegt als in der Schweiz. Am Mittwoch lag dieser Wert in der Schweiz bei rund 171 Fällen.