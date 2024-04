Murcia: Urlaub mit Geschichte

Vor allem in der Karwoche geht es in Lorca ordentlich rund. Prachtvolle Umzüge und emotionsgeladene Feste, bei denen Mitglieder verschiedener Bruderschaften mit ihren Pferden durch die Straßen ziehen, begeistern jedes Jahr Hunderttausende Besucher aus aller Welt. Charakteristisch sind die aufwendig angefertigten Gewänder, die von den Teilnehmern getragen werden. Durch rund 100 Nadelstiche pro Quadratzentimeter, die in mühevoller Handarbeit geleistet werden, wirken die Motive eher wie Gemälde. Ähnlich ist es auch beim Weinpferdefest in Caravaca de la Cruz, das von der UNESCO als Immaterielles Weltkulturerbe anerkannt wurde und bei dem die Tiere mit Umhängen prunkvoll geschmückt werden.